Михаил Михайлов: «Сложно сказать, как скажется уход легионеров, но моментом нужно пользоваться»

Знаменитый российский центровой, ныне тренер Михаил Михайлов предположил, как повлияет на российский баскетбол отъезд легионеров.

«Сейчас очень сложно делать оценку, хорошо скажется уход легионеров на нашем баскетболе или плохо. История расставит на свои места, но нужно время. Но я считаю, что нужно пользоваться моментом. Наши игроки, которые были, скажем так, не только во втором эшелоне, а некоторые и в третьем, должны воспользоваться этой возможностью и проявить себя на площадке – как на тренировках, так и в играх – и показать, что они заслуживают большего внимания и большего игрового времени.

Дело в том, что когда молодой парень входит в команду, он видит перед собой не просто первую линию, через которую ему нужно пройти, а две и иногда даже три линии. Поэтому некоторые игроки занимали свою нишу в тренировочном плане и думали, что дальше лучше никуда не дергаться. Но сейчас это должно все измениться. И это редкий шанс для того, чтобы ребята могли проявить себя – показать свою агрессивность, свою молодость, свое желание», – заявил Михайлов.

Михаил Михайлов: «Единой лиге нужно хотя бы 15 команд из России»