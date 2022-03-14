Станислав Рыжов: «Американские легионеры по-прежнему готовы на переход в российские клубы»

Агент Станислав Рыжов, который представляет интересы многих иностранных игроков в российских клубах, рассказал, как сейчас обстоят дела на рынке.

«Многие американские агенты, увидев отток иностранных игроков из России, предлагают своих подопечных. Общеизвестно, что далеко не все американцы интересуются политикой за пределами своей страны. Другое дело, что сейчас решить визовые вопросы практически нереально. Клубы задают вопрос так: нам нужны американцы с визой или граждане безвизовых стран. Поэтому сейчас осуществляется много переходов внутри российского рынка.

Команды, лишившиеся шансов попасть в топ-8, будут отпускать своих лидеров? Пока сложно сформулировать тенденцию. Каждый день расклады меняются. Если можно так сказать, сейчас у всех производственная паника. Плюс важно понимать, что та же «Астана» и «Цмоки» играют в национальных чемпионатах Казахстана и Беларуси соответственно. Если они не попадут в плей-офф, то постараются сохранить лидеров на национальный чемпионат.

в ? Он достойно играл за «Енисей», но его перехода в клуб калибра Евролиги я не ожидал. В целом никто не мог предсказать такое развитие событий. Очевидно, что в этом сезоне результат будут определять российские игроки. Так что будет очень интересно», – заявил Рыжов.

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