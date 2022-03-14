Алексей Швед набрал 25 очков, 10 подборов и 8 передач в победном матче против «Зенита»

Защитник ЦСКА Алексей Швед провел один из своих лучших матчей за армейцев, набрав 25 очков, 10 подборов и 8 передач в победной встрече с (79:78).

33-летний защитник реализовал 11 из 22 с игры, включая 2 из 9 из-за дуги, и 1 из 3 с линии штрафных, а также сделал 2 блок-шота и 2 потери за 37 минут на площадке.

Швед впервые в европейской карьере оформил дабл-дабл с подборами.

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