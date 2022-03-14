Андрей Ватутин: «Сложно представить, что российские команды получат возможность продолжить сезон Евролиги»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин не верит, что российские клубы смогут продолжить выступление в Евролиге в нынешнем сезоне.

«Евролига обозначила дедлайн по решению, 21 марта, но я знаю ответ, который мы получим. Его, думаю, знают все. Я буду рад ошибиться и обещаю выпить шампанское, если решение меня удивит. Но из того, что происходит, на момент принятия решения и на данный момент больших изменений нет.

И сложно представить, что российские команды получат возможность продолжить сезон Евролиги. Не только из-за политики, но есть и логистические проблемы», – сказал Ватутин.

Руководство Евролиги отстранило российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации.

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