Димитрис Итудис – о матче ЦСКА – «Зенит»: «Игра могла обернуться победой любой из команд»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от матча против «Зенита» (79:78), отметив, что обе команды могли победить, и что игру решили подборы от Николы Милутинова и Семена Антонова в концовке.

«Игра могла обернуться победой любой из команд. У нас были хорошие моменты, здорово начали, но во второй и третьей четвертях плохо защищались, при этом не попадали открытые броски. В раздевалку ушли с плохим процентом попаданий, хотя и «Зенит» атаковал ниже своих стандартов, чуть лучше реализуя трехочковые. При этом на табло была ничья.

Когда уступали «-11», в тайм-ауте говорили о том, что должны лучше играть в обороне, и за счет этого получить броски. Изменили отношение в защите, что закалило нас, и в итоге игру решили подборы от Николы и Саймона в концовке. Во второй половине попали 13 из 16 двухочковых, в итоге реализовав 64%, попадали важные штрафные, лучше двигали мяч.

Наши игроки нашли в себе силы, «читали» ситуации, пользовались неравноценными разменами. Да, победа есть победа, но для нас она пришла в непростых обстоятельствах, провели два матча на выезде, играли дважды за три дня. Так что команда и болельщики заслужили поздравлений.

Отдельно хочу отметить Вову Ивлева, который дал нам 12 с половиной качественных минут, очень помог команде со скамейки, играя после болезни», – сказал Итудис.

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