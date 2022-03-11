Андрей Ватутин: «Мы рады, что для Иффе Лундберга выступление за ЦСКА стало важным шагом на пути к мечте»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал расторжение контракта с Иффе Лундбергом, отметив, что выступление за московский клуб станет толчком в карьере датского защитника.

«ЦСКА стал для Иффе первой «большой» командой, здесь его лучшие качества увидели в Европе и во всем мире.

Мы благодарны за его помощь в непростой ситуации прошлого сезона, когда ему пришлось с ходу адаптироваться к уровню Евролиги, и он стал одним из ключевых факторов нашего выхода в «Финал четырех».

Мы рады, что для Иффе выступление за наш клуб стало важным шагом на пути к мечте, и я желаю ему добиться всех целей, которые он ставит перед собой», – сказал Ватутин.

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