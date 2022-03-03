Андрей Ватутин: «Расставание с Даниэлем Хэкеттом – вынужденный шаг»

Московский ЦСКА официально подтвердил переход защитника в итальянский «Виртус», выступающий в Еврокубке.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал расставание с игроком вынужденным шагом.

«Мне очень трудно прощаться с Дани, таким игроком, такой личностью. Знаю, что и ему непросто покидать наш клуб, частью которого стал за эти четыре года.

Дани всегда отдавал себя без остатка – играм, тренировкам, всему, чем он занимался, а потому заслуженно стал одним из самых популярных игроков нашей команды. Это настоящий боец, который вел партнеров за собой.

Расставание – вынужденный шаг, продиктованный требованиями времени и семейными обстоятельствами, и я прошу всех наших болельщиков отнестись к нему с пониманием, сохранить в сердцах теплые чувства по отношению к Дани и его семье. Искренне желаю Дани удачи на новом месте, долгой и успешной карьеры в спорте и благодарю за все победы и яркие эмоции, которые он подарил всем нам. Это было незабываемо», – передает слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.

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