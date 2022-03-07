Торнике Шенгелия: «Причина ухода из ЦСКА не связана с баскетболом, но в жизни приходится делать выбор, и я его сделал»

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Грузинский форвард Торнике Шенгелия прокомментировал свое решение покинуть ЦСКА и поблагодарил руководство, тренеров и игроков московского клуба.

«Хочу поблагодарить организацию ЦСКА за работу и отношение ко мне, а также выразить признательность Андрею Ватутину и Наталии Фураевой. Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Димитриса Итудиса, тренерский штаб и всех в клубе. Что касается моих товарищей по команде в течение этих полутора сезонов, горжусь тем, что был с ними вместе в раздевалках и на площадках.

Очень жаль, что причина моего ухода не связана с баскетболом, но в жизни приходится делать выбор, и я его сделал. Сейчас сосредоточусь на том, что ждет меня в будущем. Спасибо вам всем», – сказал игрок.

Шенгелия продолжит карьеру в итальянском «Виртусе», который выступает в Еврокубке.

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