Андрей Ватутин: «Шенгелия – пример для подражания подрастающему поколению – в профессионализме, отношению к семье, партнерам и соперникам, своей стране»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин, комментируя переход в другую команду, сказал, что клубу пришлось принять гражданскую и семейную позицию грузинского форварда.

«Приглашая Токо в команду, рассчитывали на его бойцовский характер, харизму, лидерские качества на площадке и за ее пределами. И он в полной мере соответствовал нашим ожиданиям.

Хочу напомнить, что переход Торнике в ЦСКА был подвергнут большой критике, и Токо с честью выдержал это давление. Шенгелия – пример для подражания подрастающему поколению – в профессионализме, отношению к семье, партнерам и соперникам, своей стране.

Увы, сейчас нам остается принять его гражданскую и семейную позицию. Уверен, о таком игроке мечтают многие клубы, и я искренне желаю Токо ярко проявить себя на новом месте, добиться больших успехов, радовать болельщиков красивыми моментами», – сказал Ватутин.

Шенгелия продолжит карьеру в итальянском «Виртусе», который выступает в Еврокубке.

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