Понитка, Лойд, Бэрон, Картер и Пойтресс вернулись в расположение «Зенита»

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«Зенит» объявил о возвращении в расположение команды пяти легионеров: Матеуша Понитки (Польша), Джордана Лойда, Билли Бэрона, Тайсона Картера и Алекса Пойтресса (все – США).

Ранее петербургский клуб разрешил легионерам вернуться в родные страны, все они воспользовались этой возможностью.

«После короткого отпуска, связанного с необходимостью визита домой, в стан «Зенита» уже вернулись Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс», – говорит в сообщении на официальном сайте клуба.

Сегодня «Зенит» проведет гостевой матч против московского ЦСКА в рамках Лиги ВТБ.

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