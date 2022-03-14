Андрей Зубков: «У ЦСКА сейчас силен Алексей Швед»

Форвард оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с ЦСКА.

«Отправились в Москву с боевым настроем. Когда игры один раз в неделю, то скорее ждешь, чтобы поехать и поиграть. Конечно, едем с хорошим настроем, потому что надо биться, чтобы подняться перед плей-офф как можно выше.

У ЦСКА силен сейчас , да и ЦСКА всегда ЦСКА. Хороший тренер, игроки, которые остались, не зря в этой команде, и каждый из них опасен. Конечно, больше всего настраиваемся на Шведа и Милутинова, но надо быть готовым ко всем.

Наши «новички» вписались в команду. Они уже много лет в баскетболе, для них один-два дня – и они опять готовы. У нас в команде все здоровы и все готовы. Наши козыри раскрывать не буду, но самое главное – играть хорошо в защите и глупые потери не делать», – сказал Зубков.

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