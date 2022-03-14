Станислав Рыжов: «Нижний» в этом сезоне однозначно один из претендентов на титул»

Агент Станислав Рыжов оценил расклад сил в лиге ВТБ после серьезных изменений в составах команд.

«НН» - фаворит турнира? Это логично. Легионеры у Лукича никогда не играют определяющую роль. В этом сезоне подавно. По сути, команде помогал только Роландс Фрейманис. И то как ролевой игрок. Так что их состав не поменялся, все лидеры в строю. А вопрос сыгранности в такой ситуации выходит на первый план.

Конечно, я бы не стал говорить, что «НН» - фаворит. Это слишком громко. У наших клубов-участников Евролиги остались серьезные составы, несмотря на отъезд большинства легионеров. Но то, что коллектив Лукича один из претендентов на титул – однозначно.

Из Краснодара пока никто не уехал. Но тут ключевое слово «пока». За последние две недели я не раз столкнулся с ситуацией, когда баскетболисты меняют свое решение в течение нескольких часов. Вроде бы поговоришь с одним, успокоишь его. Он заверяет, что остается. Но после звонка домой человек передумывает. Если сохранит состав, то они будут бороться за победу.

Если раньше можно было четко говорить, что чемпионство разыгрывают между собой , и , то сейчас можно называть пять команд. Большая четверка плюс «НН». Интрига как никогда. Вполне можем ожидать и сюрпризов в первом раунде плей-офф. Как «НН» в сезоне-2013/14 удивил победой над праймовыми «Химками». Лидерам надо очень серьезно настраиваться на них», – заявил Рыжов.

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