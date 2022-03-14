«Брешия» ведет переговоры с Миндаугасом Кузминскасом (инсайдер Кристос Харпидис)

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Итальянская «Брешия» ведет переговоры с форвардом «Зенита» Миндаугасом Кузминскасом, сообщает инсайдер Кристос Харпидис.

Ранее сообщалось, что литовский игрок покинул расположение петербургской команды и вернулся на родину из-за ситуации на Украине. Контракт с форвардом пока не разорван.

В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Кузминскас провел 8 матчей, набирая в среднем 7,6 очка и 1,6 подбора.

Sportando опровергает информацию о переговорах между «Брешией» и Кузминскасом.

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