«Брешия» ведет переговоры с Миндаугасом Кузминскасом (инсайдер Кристос Харпидис)

Итальянская «Брешия» ведет переговоры с форвардом «Зенита» Миндаугасом Кузминскасом, сообщает инсайдер Кристос Харпидис.
Ранее сообщалось, что литовский игрок покинул расположение петербургской команды и вернулся на родину из-за ситуации на Украине. Контракт с форвардом пока не разорван.
В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Кузминскас провел 8 матчей, набирая в среднем 7,6 очка и 1,6 подбора.
Sportando опровергает информацию о переговорах между «Брешией» и Кузминскасом.
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