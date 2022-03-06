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    Кристапс Порзингис, скорее всего, дебютирует за «Вашингтон» в матче против «Индианы»

    Теги травмы Индиана НБА Вашингтон Кристапс Порзингис Баскетбол

    Латвийский форвард Кристапс Порзингис, скорее всего, дебютирует за «Вашингтон» в воскресенье в матче против «Индианы», сообщается в официальном твиттере клуба.

    Порзингис выбыл из строя в конце января из-за боли в правом колене. Он также пропускал матчи в начале этого сезона из-за проблем со спиной.

    «Уизардс» приобрели бывшего участника Матча всех звезд у «Мэверикс» перед дедлайном в обмен на Спенсера Динуидди и Дависа Бертанса.

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