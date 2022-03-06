Кристапс Порзингис, скорее всего, дебютирует за «Вашингтон» в матче против «Индианы»

Латвийский форвард , скорее всего, дебютирует за в воскресенье в матче против «Индианы», сообщается в официальном твиттере клуба.

Порзингис выбыл из строя в конце января из-за боли в правом колене. Он также пропускал матчи в начале этого сезона из-за проблем со спиной.

«Уизардс» приобрели бывшего участника Матча всех звезд у «Мэверикс» перед дедлайном в обмен на Спенсера Динуидди и Дависа Бертанса.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает