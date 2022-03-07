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    Кристапс Порзингис набрал 25 очков в дебютном матче за «Вашингтон»

    Теги Индиана НБА Вашингтон Кристапс Порзингис Баскетбол

    Звездный форвард «Уизардс» Кристапс Порзингис дебютировал в составе своей новой команды.

    Во встрече с «Индианой» (133:123) Порзингис набрал 25 очков (7 из 12 с игры) и 5 подборов за 21 минуту.

    Порзингис стал игроком «Вашингтона» перед дедлайном. Он пропустил почти месяц из-за ушиба кости правого колена.

    «Рад выйти на площадку, пусть и с ограничением времени. Старался сохранять спокойствие, не переусердствовать, делать правильные вещи. Самое важное, что мы победили», – заявил латыш.

    «Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает

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