Кристапс Порзингис набрал 25 очков в дебютном матче за «Вашингтон»

Звездный форвард «Уизардс» дебютировал в составе своей новой команды.

Во встрече с «Индианой» (133:123) Порзингис набрал 25 очков (7 из 12 с игры) и 5 подборов за 21 минуту.

Порзингис стал игроком перед дедлайном. Он пропустил почти месяц из-за ушиба кости правого колена.

«Рад выйти на площадку, пусть и с ограничением времени. Старался сохранять спокойствие, не переусердствовать, делать правильные вещи. Самое важное, что мы победили», – заявил латыш.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает