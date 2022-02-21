Сергей Кущенко: «При первой возможности попробуем вывезти Матч звезд из Москвы»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Иван Ургант Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лига при первой возможности попытается провести Матч всех звезд не в Москве.

«Хочу отметить, что у нас очень хорошая коммуникация с Москомспортом. В очередной раз Матч звезд на «ВТБ- Арене» прошел на высочайшем уровне. Говоря про следующий, готовы рассмотреть все варианты, но каждый сезон все более насыщенный, график у наших клубов все более плотный, и участникам Матча звезд физически тяжело собираться не в столице. Но при первой же возможности, как спадет пандемия, попробуем из Москвы вывезти наше шоу», – заверил Кущенко.

Также Кущенко поблагодарил телеведущего Ивана Урганта за популяризацию Матча звезд Лиги ВТБ и заявил, что это одно из лучших баскетбольных шоу в мире.

«Продолжаем экспериментировать, пробуем новые форматы. Благодарим Ивана за раскрутку, уверен, наш Матч звезд – одно из лучших баскетбольных шоу в Европе, а в мире – разве НБА только лучше. Все новички лиги с радостью откликаются на приглашения и хотят участвовать во всех мероприятиях. От конкурса данков до трехочковых», – добавил Кущенко.

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