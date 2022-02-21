Сергей Кущенко: «При первой возможности попробуем вывезти Матч звезд из Москвы»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лига при первой возможности попытается провести Матч всех звезд не в Москве.

«Хочу отметить, что у нас очень хорошая коммуникация с Москомспортом. В очередной раз Матч звезд на «ВТБ- Арене» прошел на высочайшем уровне. Говоря про следующий, готовы рассмотреть все варианты, но каждый сезон все более насыщенный, график у наших клубов все более плотный, и участникам Матча звезд физически тяжело собираться не в столице. Но при первой же возможности, как спадет пандемия, попробуем из Москвы вывезти наше шоу», – заверил Кущенко.

Также Кущенко поблагодарил телеведущего за популяризацию Матча звезд Лиги ВТБ и заявил, что это одно из лучших баскетбольных шоу в мире.

«Продолжаем экспериментировать, пробуем новые форматы. Благодарим Ивана за раскрутку, уверен, наш Матч звезд – одно из лучших баскетбольных шоу в Европе, а в мире – разве НБА только лучше. Все новички лиги с радостью откликаются на приглашения и хотят участвовать во всех мероприятиях. От конкурса данков до трехочковых», – добавил Кущенко.

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