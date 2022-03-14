Трэй Янг набрал 47 очков в победном матче с «Индианой»

Разыгрывающий «Атланты» помог команде добиться победы в матче с «Индианой» (131:128).

Янг записал на свой счет 47 очков.

Янг провел на площадке 35 минут, реализовав 13 из 20 с игры, включая 7 из 10 из-за дуги, а также 14 из 14 с линии. В его активе 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата при 4 потерях.

В первой половине Янг набрал 33 очка, это его личный рекорд результативности за половину матча в НБА.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали