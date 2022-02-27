Трэй Янг набрал 41 очко и сделал 11 передач в победном матче против «Торонто»

41 очко и 11 передач разыгрывающего «Атланты» помогло его команде одержать победу над (127:100) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Янг реализовал 17 бросков из 24 с игры, включая 1 из 4 из-за дуги, и 6 из 6 с линии штрафных. Также на его счету 4 подбора, 1 перехват, 1 блок-шот и 4 потери за 37,5 минуты игрового времени.

Янг в пятый раз в нынешнем сезоне набрал больше 40 очков в одном матче. Его рекорд карьеры – 56 очков в игре против «Портленда» 3 января 2022 года.

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