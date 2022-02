Зрители скандировали «К черту Трэя Янга» во время концерта рэпера Cordae в Нью-Йорке

Посетители концерта рэпера Cordae в нью-йоркском Webster Hall во время шоу скандировали «К черту .

Неприязненное отношение к лидеру «Атланты» у поклонников «Никс» зародилось во время серии плей-офф-2021 между командами.

Во время первых двух матчей серии зрители в Нью-Йорке всячески оказывали давление на разыгрывающего. Один из болельщиков плюнул в баскетболиста, к его критике подключился мэр города. Янг, который набирал в трех встречах в «Мэдисон Сквер Гарден» 32,7 очка за игру, отвечал всевозможными жестами, включая издевательский поклон после 3-очкового попадания.

Crowd chanting “Fuck Trae Young” at Cordae’s concert in NYC, man I love my city 😭 pic.twitter.com/yUQB5qGU8P