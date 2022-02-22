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    Зрители скандировали «К черту Трэя Янга» во время концерта рэпера Cordae в Нью-Йорке

    Теги светская хроника Атланта Нью-Йорк НБА видео болельщики Трэй Янг Баскетбол

    Посетители концерта рэпера Cordae в нью-йоркском Webster Hall во время шоу скандировали «К черту Трэя Янга».

    Неприязненное отношение к лидеру «Атланты» у поклонников «Никс» зародилось во время серии плей-офф-2021 между командами.

    Во время первых двух матчей серии зрители в Нью-Йорке всячески оказывали давление на разыгрывающего. Один из болельщиков плюнул в баскетболиста, к его критике подключился мэр города. Янг, который набирал в трех встречах в «Мэдисон Сквер Гарден» 32,7 очка за игру, отвечал всевозможными жестами, включая издевательский поклон после 3-очкового попадания.

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