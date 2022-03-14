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    Леброн Джеймс стал первым в истории НБА, кто набрал по 10 тысяч очков, подборов и передач

    Теги Леброн Джеймс Кармело Энтони Лейкерс НБА видео Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в воскресенье добрался до отметки в 10 тысяч результативных передач за карьеру в НБА.

    Джеймс записал на свой счет 6 передач во встрече с «Санз» (111:140) и довел карьерный показатель до отметки 10 004. Юбилейной стала передача на Кармело Энтони во второй четверти.

    Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер

    37-летний Джеймс стал единственным игроком в истории лиги, который набрал за карьеру как минимум 10 тысяч очков, 10 тысяч подборов и 10 тысяч передач.

    В общем списке лучших ассистентов НБА Леброн занимает 7-е место.

    1 Джон Стоктон 15 806

    2 Джейсон Кидд 12 091

    3 Крис Пол 10 894

    4 Стив Нэш 10 335

    5 Марк Джексон 10 334

    6 Мэджик Джонсон 10 141

    7 Леброн Джеймс 10 004.

    Твиттер НБА

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