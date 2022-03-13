Шэннон Шарп: «У Джеймса Хардена есть возможность обновить свое резюме»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп заявил, что в этом сезоне у ( ) есть шанс изменить взгляд болельщиков на его карьеру.

«Что я больше всего люблю в спорте, так это то, что всегда есть возможность обновить свое резюме. У Джеймса Хардена сейчас есть такая возможность.

Он не похож на того парня, который получил награду MVP, который стал самым результативным игроком сезона. Он плохо играет в важных матчах. Но достаточно одной или двух серий плей-офф для того, чтобы мы изменили свое мнение о нем. Только Джеймс Харден способен это сделать.

И я верю, что он изменит историю. Он и Джоэл Эмбиид будут бороться за чемпионство», – сказал Шарп.

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