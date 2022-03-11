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    Джеймс Харден после поражения от «Нетс» был замечен на вечеринке с Трэвисом Скоттом и Лил Бэйби

    Теги Бруклин Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Баскетбол

    Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден после вчерашнего поражения от «Бруклина» (100:129) был замечен на вечеринке с известными рэперами Трэвисом Скоттом и Лил Бэйби.

    Харден дружит с обоими рэперами, и они присутствовали на матче.

    «Сиксерс» впервые проиграли с Харденом в составе. После февральского обмена результат «76-х» со звездным защитником на площадке составлял 5-0.

    Харден в матче против своей бывшей команды реализовал лишь 3 из 17 с игры, набрав 11 очков.

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