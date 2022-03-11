Джеймс Харден после поражения от «Нетс» был замечен на вечеринке с Трэвисом Скоттом и Лил Бэйби

Звездный защитник «Филадельфии» после вчерашнего поражения от (100:129) был замечен на вечеринке с известными рэперами Трэвисом Скоттом и Лил Бэйби.

Харден дружит с обоими рэперами, и они присутствовали на матче.

«Сиксерс» впервые проиграли с Харденом в составе. После февральского обмена результат «76-х» со звездным защитником на площадке составлял 5-0.

Харден в матче против своей бывшей команды реализовал лишь 3 из 17 с игры, набрав 11 очков.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем