Управленец НБА: «Джа Морэнт не настолько хорош, как все о нем думают»

Пожелавший остаться неизвестным управленец выразил мнение, что уровень разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта переоценен публикой и экспертами.

По мнению менеджера, хорошая игра Морэнта во многом следствие отлаженной системы «Гризлис».

«Возможно, это прозвучит сейчас дико, но я не думаю, что Джа Морэнт настолько хорош, каким все его представляют.

Если поставить в сегодняшний «Мемфис» Шэя Гилджесс-Александера, вполне возможно, он делал бы примерно то же самое, что и Морэнт», – заявил анонимный менеджер.

Некоторые эксперты называют Морэнта одним из главных претендентов на приз MVP. Шакил О’Нил выразил мнение, что через несколько лет Джа станет главной звездой НБА.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна