Дуэйн Уэйд: «Джа Морэнт собрал лучшие качества атлетичных защитников и вывел это на новый уровень»

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высказал свое мнение о разыгрывающем «Мемфиса» Джа Морэнте.

«Здорово, что Джа Морэнт имеет возможность пересматривать записи с игрой Аллена Айверсона и Деррика Роуза, с кем-то еще вроде меня. Все эти маленькие защитники, которые играют так, будто они намного габаритнее.

Я смотрю на Джа, он напоминает мне самого себя. Мы не славимся дистанционным броском, но лидируем в лиге по очкам из трехсекундной, постоянно оказываем давление на защиту из этой зоны. Мы грамотно пользуемся своим телом во время проходов, максимально используем атлетизм самыми разными способами. Так что я вижу много общего в своей игре и том, что делает Джа. Но он взял какие-то качества от всех нас, собрал это воедино и вывел на новый уровень», – заявил Уэйд.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна