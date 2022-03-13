Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Автодор», «Цмоки-Минск» сыграет с «Астаной»

В воскресенье, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
Пермская «Парма-Париматч» примет на своей площадке саратовский «Автодор». Белорусский «Цмоки-Минск» сыграет дома с казахстанской «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 марта, 13.00, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 13 марта, 15.00, «Falcon Club»
Положение команд: УНИКС – 13-2, Зенит – 12-3, ЦСКА – 13-4, Автодор – 9-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 7-6, Нижний Новгород – 5-7, Енисей – 4-11, Астана – 3-9, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-9, Зелена-Гура – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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