Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Автодор», «Цмоки-Минск» сыграет с «Астаной»

В воскресенье, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут два матча.

Пермская «Парма-Париматч» примет на своей площадке саратовский «Автодор». Белорусский сыграет дома с казахстанской «Астаной».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 13-2, Зенит – 12-3, ЦСКА – 13-4, – 9-4, – 7-4, Локомотив-Кубань – 7-6, Нижний Новгород – 5-7, – 4-11, – 3-9, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-9, Зелена-Гура – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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