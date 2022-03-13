Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Автодор», «Цмоки-Минск» сыграет с «Астаной»

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В воскресенье, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Пермская «Парма-Париматч» примет на своей площадке саратовский «Автодор». Белорусский «Цмоки-Минск» сыграет дома с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Парма-Париматч – Автодор
Дата проведения
13 марта, 13.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Цмоки-Минск – Астана
Дата проведения
13 марта, 15.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 13-2, Зенит – 12-3, ЦСКА – 13-4, Автодор – 9-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 7-6, Нижний Новгород – 5-7, Енисей – 4-11, Астана – 3-9, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-9, Зелена-Гура – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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