Единая лига ВТБ. «Енисей» примет ЦСКА

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В пятницу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» примет московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Енисей – ЦСКА
Дата проведения
11 марта, 15.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 13-2, Зенит – 12-3, ЦСКА – 12-4, Автодор – 9-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 7-6, Нижний Новгород – 5-7, Енисей – 4-10, Астана – 3-9, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-9, Зелена-Гура – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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