Единая лига ВТБ. «Енисей» примет ЦСКА

В пятницу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» примет московский ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 марта, 15.00, «Арена-Север»
Положение команд: УНИКС – 13-2, Зенит – 12-3, ЦСКА – 12-4, Автодор – 9-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 7-6, Нижний Новгород – 5-7, Енисей – 4-10, Астана – 3-9, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-9, Зелена-Гура – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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