Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Локомотив-Кубань», «Автодор» примет ЦСКА

В понедельник, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

Красноярский «Енисей» дома сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». «Автодор» в Саратове примет московский .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 13-2, Зенит – 12-3, – 9-3, ЦСКА – 11-4, Парма-Париматч – 7-4, – 6-6, Нижний Новгород – 5-7, – 4-9, Астана – 3-9, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-9, Зелена-Гура – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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