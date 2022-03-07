Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Локомотив-Кубань», «Автодор» примет ЦСКА

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В понедельник, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Красноярский «Енисей» дома сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». «Автодор» в Саратове примет московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Енисей – Локомотив-Кубань
Дата проведения
7 марта, 14.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Автодор – ЦСКА
Дата проведения
7 марта, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 13-2, Зенит – 12-3, Автодор – 9-3, ЦСКА – 11-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-6, Нижний Новгород – 5-7, Енисей – 4-9, Астана – 3-9, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-9, Зелена-Гура – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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