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    Деррик Джонс: «Неспортивный фол на Грэйсоне Аллене не был местью за Карузо»

    Теги Чикаго Милуоки НБА видео Алекс Карузо Деррик Джонс Грэйсон Аллен Баскетбол

    Форвард «Чикаго» Деррик Джонс утверждает, что неспортивный фол на защитнике «Милуоки» Грэйсоне Аллене во время вчерашнего матча между командами не был местью за Алекса Карузо.

    «Честное слово. Это баскетбол. Я хочу остановить их так же сильно, как они хотят остановить нас.

    То, что произошло в Милуоки, нам не понравилось. Очевидно, что нам это не нравилось. Это никому не понравилось. Но я не буду пытаться вывести игрока из строя.

    Я не грязный игрок. Если я получу фол, пытаясь остановить его, пусть будет так. Но я не буду откровенно травмировать игрока. У него есть семья, о которой нужно заботиться. Зачем мне это делать?» – заявил Джонс.

    Во время четвертой четверти матча Джонс жестко остановил проход Аллена бедром и ударил соперника локтем по голове.

    В предыдущей встрече команд в результате грубого фола Аллена защитник «Буллс» Алекс Карузо получил перелом запястья и выбыл как минимум на шесть недель.

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