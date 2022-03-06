Деррик Джонс: «Неспортивный фол на Грэйсоне Аллене не был местью за Карузо»

Форвард «Чикаго» Деррик Джонс утверждает, что неспортивный фол на защитнике «Милуоки» Грэйсоне Аллене во время вчерашнего матча между командами не был местью за Алекса Карузо.
«Честное слово. Это баскетбол. Я хочу остановить их так же сильно, как они хотят остановить нас.
То, что произошло в Милуоки, нам не понравилось. Очевидно, что нам это не нравилось. Это никому не понравилось. Но я не буду пытаться вывести игрока из строя.
Я не грязный игрок. Если я получу фол, пытаясь остановить его, пусть будет так. Но я не буду откровенно травмировать игрока. У него есть семья, о которой нужно заботиться. Зачем мне это делать?» – заявил Джонс.
Во время четвертой четверти матча Джонс жестко остановил проход Аллена бедром и ударил соперника локтем по голове.
В предыдущей встрече команд в результате грубого фола Аллена защитник «Буллс» Алекс Карузо получил перелом запястья и выбыл как минимум на шесть недель.
Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф
Derrick Jones jr accidentally elbows Grayson Allen pic.twitter.com/4aopMq8oRy— Gustavo (@iamvega1982) March 5, 2022