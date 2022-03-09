Алекс Карузо допущен к полноценным тренировкам

Защитник успешно восстанавливается после травмы.

Как сообщает NBC Sports Chicago, игрок допущен к полноценным тренировкам без ограничения физического контакта.

Карузо не играет с 21 января из-за перелома запястья. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 8,4 очка и 3,9 передачи, а также делает 1,9 перехвата.

«Буллс» проиграли пять матчей подряд и опустились на четвертое место в Восточной конференции.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф