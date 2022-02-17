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    Крис Пол пройдет МРТ в связи с повреждением руки. После травмы он был удален за контакт с судьей

    Теги травмы Хьюстон Крис Пол Финикс НБА видео судьи Баскетбол

    Звездный разыгрывающий «Санз» Крис Пол в четверг пройдет МРТ-обследование в связи с повреждением правой руки.

    Пол получил травму во время встречи с «Рокетс» (124:121). Недовольный баскетболист в паузе третьей четверти стал что-то активно объяснять судье, держась за правую руку. В итоге он вступил с ним в контакт и был удален с площадки.

    36-летний Пол в нынешнем сезоне набирает 14,9 очка и 10,7 передачи в среднем за игру.

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