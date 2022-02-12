Пэт Коннотон сломал палец правой руки

Атакующий защитник «Милуоки» Пэт Коннотон сломал четвертую пястную кость правой руки во время поражения от «Финикса» (107:131) в четверг.
Игрок травмировался в третьей четверти встречи, сфолив на разыгрывающем «Санз» Крисе Поле при броске. Коннотон покинул площадку за 3:34 до конца четверти и не вернулся в игру.
По словам главного тренера «Бакс» Майка Буденхольцера, сроки возвращения Коннотона в строй пока не установлены.
В нынешнем сезоне Коннотон набирает 10,1 очка в среднем за матч, реализуя 41 процент бросков из-за дуги.
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