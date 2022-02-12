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    Пэт Коннотон сломал палец правой руки

    Теги травмы Милуоки Крис Пол Финикс НБА Пэт Коннотон Баскетбол

    Атакующий защитник «Милуоки» Пэт Коннотон сломал четвертую пястную кость правой руки во время поражения от «Финикса» (107:131) в четверг.

    Игрок травмировался в третьей четверти встречи, сфолив на разыгрывающем «Санз» Крисе Поле при броске. Коннотон покинул площадку за 3:34 до конца четверти и не вернулся в игру.

    По словам главного тренера «Бакс» Майка Буденхольцера, сроки возвращения Коннотона в строй пока не установлены.

    В нынешнем сезоне Коннотон набирает 10,1 очка в среднем за матч, реализуя 41 процент бросков из-за дуги.

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