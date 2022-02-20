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    Крис Пол: «Если пропущу какое-то время, команда удержится на плаву»

    Теги травмы Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

    Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол  не уверен, что сможет вернуться в строй сразу после перерыва на Матч всех звезд, но не сомневается, что команда справится без него.

    «За свою карьеру я перенес четыре операции на руке. Хирург как будто стал членом моей семьи, но все могло быть намного хуже.

    Но я счастлив и благодарен богу за то, что у нас 48-10, и если я пропущу какое-то время, я знаю, что парни удержатся на плаву», – сказал Пол.

    Пол травмировал руку в среду в последнем матче перед перерывом.

    «Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче

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