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    Крис Пол пропустит 6-8 недель из-за перелома пальца руки

    Теги травмы Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

    Лидер «Финикса» Крис Пол выбыл из строя на 6-8 недель в связи с отрывным переломом большого пальца правой руки.

    Регулярный чемпионат завершается через 7 недель, 10 апреля. Плей-офф стартует 16 апреля.

    Крис получил травму в среду в матче с «Хьюстоном». Он был так недоволен развитием событий, что толкнул судью и заработал удаление.

    36-летний Пол в нынешнем сезоне набирает 14,9 очка и 10,7 передачи в среднем за игру. «Санз» лидируют в чемпионате с результатом 48-10.

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