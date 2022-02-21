Крис Пол пропустит 6-8 недель из-за перелома пальца руки

Лидер выбыл из строя на 6-8 недель в связи с отрывным переломом большого пальца правой руки.

Регулярный чемпионат завершается через 7 недель, 10 апреля. Плей-офф стартует 16 апреля.

Крис получил травму в среду в матче с «Хьюстоном». Он был так недоволен развитием событий, что толкнул судью и заработал удаление.

36-летний Пол в нынешнем сезоне набирает 14,9 очка и 10,7 передачи в среднем за игру. «Санз» лидируют в чемпионате с результатом 48-10.

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