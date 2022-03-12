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    Грегг Попович вышел на 1-е место по победам среди тренеров НБА в регулярных чемпионатах

    Теги Дон Нельсон Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол

    Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович в пятницу стал рекордсменом по победам в регулярных чемпионатах НБА.

    «Сперс» одержали домашнюю победу над «Джаз» со счетом 104:102, которая стала 1336-й в карьере Поповича. 73-летний специалист ранее делил с Доном Нельсоном (1335) 1-е место в истории лиги.

    Попович достиг этого результата по победам за 2030 матчей, Нельсон провел 2398 игр.

    Попович ранее стал 1-м тренером в истории НБА, который одержал 1500 побед в регулярных чемпионатах и плей-офф.

    Попович начал работу в качестве главного тренера «Сан-Антонио» в 1996 году.

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