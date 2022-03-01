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    Грегг Попович: «Понимание игры в сочетании с атлетизмом делает Джа Морэнта особенным»

    Теги Мемфис Сан-Антонио Грегг Попович НБА Джа Морэнт Баскетбол

    Главный тренер «Сперс» Грегг Попович отдал должное разыгрывающему «Гризлис» Джа Морэнту.

    «Джа – замечательный баскетболист. Что тут можно добавить? Дело не только в атлетизме. Все говорят: «Он атлетичный. У него невероятные данные». Все отмечают его скорость. Но он умеет принимать решения. Он понимает, что происходит на площадке.

    Интеллектуальная составляющая в сочетании с атлетизмом делает Морэнта особенным», – заявил Попович.

    Морэнт в понедельник набрал рекордные для себя 52 очка в победной встрече с «Сан-Антонио».

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