Грегг Попович сравнялся с Доном Нельсоном по победам среди тренеров НБА в регулярных чемпионатах

Главный тренер в понедельник сравнялся с по победам в регулярных чемпионатах НБА.

«Сперс» одержали домашнюю победу над «Лейкерс» со счетом 117:107, которая стала 1335-й в карьере Поповича. 73-летний специалист на данный момент делит с Нельсоном 1-е место в истории лиги.

Грегг получит возможность выйти на единоличное 1-е место в среду, когда «Сан-Антонио» дома сыграет с «Торонто».

Попович достиг этого результата по победам за 2028 матчей, Нельсону понадобились 2398 игр.

Попович ранее стал 1-м тренером в истории НБА, который одержал 1500 побед в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Попович начал работу в качестве главного тренера «Сан-Антонио» в 1996 году.

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