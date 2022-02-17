Грегг Попович вышел на 2-е место среди тренеров НБА по победам в регулярных чемпионатах

Главный тренер в среду вышел на 2-е место НБА по победам в регулярных чемпионатах.

«Сперс» одержали гостевую победу над «Тандер» со счетом 114:106, которая стала 1333-й в карьере Поповича. 73-летний специалист обошел Ленни Уилкенса (1332).

На первом месте по победам среди тренеров НБА на данный момент (1335).

Попович ранее стал 1-м тренером в истории НБА, который одержал 1500 побед в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Попович начал работу в качестве главного тренера «Сан-Антонио» в 1996 году.

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