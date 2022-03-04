Тристан Томпсон – Грэйсону Аллену: «Если хочешь играть жестко, давай играть жестко»

Центровой накануне матча против обратился к , который в предыдущей встречи команд нанес серьезную травму защитнику «Буллс» .

«Если выведешь вот так одного из нас из строя, у нас будут проблемы. Мы должны задавать тон. Вот что такое баскетбол «Буллс» — задавать тон.

От действий Аллена пострадал один из наших парней, никто не должен об этом забывать. Я уверен, что «Юнайтед-центр» в пятницу будет на ушах. Я думаю, что они все помнят. Если хочешь играть жестко, давай играть жестко. Я люблю побороться. Все это знают», – сказал Томпсон.

Карузо получил перелом запястья в результате жесткого падения после грубого фола Аллена.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф