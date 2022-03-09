Джа Морэнт забросил с середины площадки

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в первой четверти матча против «Нового Орлеана» (132:111) исполнил точный трехочковый бросок с середины площадки.

Морэнт едва не потерял мяч, пытаясь обыграть Джексона Хэйса при помощи перевода между ног, но возобновил владение на своей половине площадки. Время на атаку истекало, и защитнику «Гризлис» пришлось бросить. Бросок оказался точным.

Морэнт завершил встречу с 24 очками, 8 подборами и 8 передачами.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна