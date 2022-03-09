Шакил О’Нил: «Джа Морэнт – лучший. Через несколько лет это будет его лига»

Член зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил заявил, что сказал Джа Морэнту («Мемфис»), что он лучший игрок в лиге, и что через несколько лет будет его лигой.

«Вы бы видели лицо этого пацана, когда я сказал: «Эй, чувак, ты лучший игрок в лиге». Он был очень удивлен, но я не прикалываюсь над тобой, бро, ты лучший, правда. Поверь мне, ты лучший.

Джа хорош, Пенни был таким же, Кобе был таким же. Через несколько лет это будет его лига, однозначно», – заявил Шак.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна