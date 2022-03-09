Наверх
Sports.ru NBA

    Шакил О’Нил: «Джа Морэнт – лучший. Через несколько лет это будет его лига»

    Теги Мемфис Шакил О′Нил НБА Джа Морэнт Баскетбол

    Член зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил заявил, что сказал Джа Морэнту («Мемфис»), что он лучший игрок в лиге, и что через несколько лет НБА будет его лигой.

    «Вы бы видели лицо этого пацана, когда я сказал: «Эй, чувак, ты лучший игрок в лиге». Он был очень удивлен, но я не прикалываюсь над тобой, бро, ты лучший, правда. Поверь мне,  ты лучший.

    Джа хорош, Пенни был таким же, Кобе был таким же. Через несколько лет это будет его лига, однозначно», – заявил Шак.

    Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные