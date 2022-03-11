ЦСКА и Иффе Лундберг расторгли контракт по соглашению сторон

ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с атакующим защитником Иффе Лундбергом (27 лет, 193 см) по соглашению сторон.

Датский игрок присоединился к московской команде по ходу сезона-2020/21, перейдя из польской «Зелены-Гуры».

В составе ЦСКА Лундберг провел 65 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 2,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата, стал чемпионом Лиги ВТБ и был выбран в сборную мира на Матч всех звезд.

Ранее ЦСКА сообщали, что Лундберг покинул расположение команды «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной».

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