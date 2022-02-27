Торнике Шенгелия, Габриэль Лундберг, Марюс Григонис и Йоханнес Фойгтманн временно покинут ЦСКА

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Торнике Шенгелия Йоханнес Фойгтманн Марюс Григонис Габриэль Лундберг Баскетбол

Московский ЦСКА опубликовал на своем официальном сайте заявление по поводу текущей ситуации в клубе.

«По семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями, расположение ЦСКА покинули Торнике Шенгелия и Иффе Лундберг. В ближайшее время на родину также отправятся Марюс Григонис и Йоханнес Фойгтманн. Действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с понимаем относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов. Статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется.

Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику.

Клуб следит за развитием ситуации, ориентируясь на решения правительственных организаций и турниров, в которых команда принимает участие», – говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.  

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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