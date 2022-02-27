Торнике Шенгелия, Габриэль Лундберг, Марюс Григонис и Йоханнес Фойгтманн временно покинут ЦСКА

опубликовал на своем официальном сайте заявление по поводу текущей ситуации в клубе.

«По семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями, расположение ЦСКА покинули и Иффе Лундберг. В ближайшее время на родину также отправятся и Йоханнес Фойгтманн. Действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с понимаем относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов. Статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется.

Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику.

Клуб следит за развитием ситуации, ориентируясь на решения правительственных организаций и турниров, в которых команда принимает участие», – говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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