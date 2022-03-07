ЦСКА официально подтвердил переход Торнике Шенгелии в другую команду

Московский ЦСКА на официальном сайте клуба подтвердил переход грузинского форварда Торнике Шенгелии в другую команду.

«Форвард Торнике Шенгелия и наш клуб пришли к соглашению о расторжении контракта по инициативе баскетболиста», – говорится в сообщении.

По сообщениям инсайдеров, Шенгелия договорился о контракте с итальянским , который выступает в Еврокубке.

Грузинский форвард провел за армейцев неполные два сезона, сыграв 52 матча в Евролиге (11,7 очка, 4,9 подбора, 2,3 передачи) и 35 матчей в Лиге ВТБ (13,2 очка, 4,3 подбора, 2,1 передачи). В составе ЦСКА Шенгелия стал чемпионом Лиги ВТБ, был избран в стартовую пятерку Матча всех звезд Лиги ВТБ, дважды был назван MVP тура в .

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов