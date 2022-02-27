Габиэль Лундберг покинул расположение ЦСКА (Перехват)

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Торнике Шенгелия Марюс Григонис Габриэль Лундберг Баскетбол

Защитник ЦСКА Габриэль Лундберг покинул расположение клуба и уехал с семьей в Данию.

Отмечается, что решение об отъезде принято из соображений безопасности. О расторжении контракта с ЦСКА речи на данный момент не идет.

Ранее проходила информация о том, что центровой Торнике Шенгелия и Марюс Григонис могут расторгнуть контракт с московским клубом.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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