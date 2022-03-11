Блэйк Гриффин дал понять, что недоволен своим местом в ротации «Нетс»

Форвард дал понять, что недоволен своим местом в ротации главного тренера .

Гриффин последний раз выходил на площадку 2 марта в матче с «Торонто». Среднее игровое время форварда перед этим стало снижаться.

Гриффин выразил свои мысли в инстаграме, где прокомментировал пост экс-одноклубника , который написал «Так здорово играть в баскетбол».

«Каково это?» – написал Блэйк в комментариях.

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