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    Блэйк Гриффин дал понять, что недоволен своим местом в ротации «Нетс»

    Теги Бруклин Стив Нэш НБА Блэйк Гриффин соцсети Джевон Картер Баскетбол

    Форвард «Бруклина» Блэйк Гриффин дал понять, что недоволен своим местом в ротации главного тренера Стива Нэша.

    Гриффин последний раз выходил на площадку 2 марта в матче с «Торонто». Среднее игровое время форварда перед этим стало снижаться.

    Гриффин выразил свои мысли в инстаграме, где прокомментировал пост экс-одноклубника Джевона Картера, который написал «Так здорово играть в баскетбол».

    «Каково это?» – написал Блэйк в комментариях.

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