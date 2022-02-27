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    Бен Симмонс испытывает проблемы со спиной

    Теги травмы Бруклин Стив Нэш НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс, который проходит процесс восстановления и возвращения в игровые кондиции, испытывает проблемы со спиной. Об этом рассказал главный тренер команды Стив Нэш.

    «Это не похоже на травму. Похоже на то, что при возвращении к игре его спина немного воспалилась. Не думаю, что это длительная проблема», – сказал Нэш.

    Симмонсу необходимо укрепить больную область спины, прежде чем он будет готов дебютировать за «Нетс», сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

    25-летний австралиец не провел ни в одного матча с прошлогоднего розыгрыша плей-офф.

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