Бен Симмонс испытывает проблемы со спиной

Разыгрывающий , который проходит процесс восстановления и возвращения в игровые кондиции, испытывает проблемы со спиной. Об этом рассказал главный тренер команды .

«Это не похоже на травму. Похоже на то, что при возвращении к игре его спина немного воспалилась. Не думаю, что это длительная проблема», – сказал Нэш.

Симмонсу необходимо укрепить больную область спины, прежде чем он будет готов дебютировать за «Нетс», сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

25-летний австралиец не провел ни в одного матча с прошлогоднего розыгрыша плей-офф.

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