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    Бен Симмонс пока не готов возобновить тренировки из-за проблем со спиной

    Теги травмы Бруклин Стив Нэш НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс на данном этапе не готов возобновить тренировки из-за проблем со спиной.

    Симмонс точно не сможет полноценно тренироваться до конца этой недели. В «Бруклине» пока не знают, когда австралиец будет готов дебютировать за команду.

    Симмонс не играл почти девять месяцев. После обмена в «Нетс» он начал готовиться к возвращению на площадку, но возникли проблемы со спиной.

    «Пока что Бен выполняет легкие бросковые упражнения и занимается реабилитацией. Мы хотим дождаться момента, когда он будет готов на сто процентов», – заявил главный тренер Стив Нэш.

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