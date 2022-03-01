Бен Симмонс пока не готов возобновить тренировки из-за проблем со спиной

Разыгрывающий «Нетс» на данном этапе не готов возобновить тренировки из-за проблем со спиной.

Симмонс точно не сможет полноценно тренироваться до конца этой недели. В пока не знают, когда австралиец будет готов дебютировать за команду.

Симмонс не играл почти девять месяцев. После обмена в «Нетс» он начал готовиться к возвращению на площадку, но возникли проблемы со спиной.

«Пока что Бен выполняет легкие бросковые упражнения и занимается реабилитацией. Мы хотим дождаться момента, когда он будет готов на сто процентов», – заявил главный тренер .

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