Бен Симмонс будет на скамейке «Бруклина» в гостевом матче с «Филадельфией»

Разыгрывающий будет присутствовать на гостевом матче против «Филадельфии» 11 марта.

Как сообщает New York Post, Симмонс полностью понимает возможные последствия, но хочет поддержать свою команду со скамейки запасных. При этом главный тренер «Бруклина» отметил, что данная ситуация должна стать хорошим опытом для игрока.

Бен стал крайне непопулярной фигурой среди болельщиков «76-х» после того, как затребовал обмен и отказался играть за команду.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает