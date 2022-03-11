Стефен Карри: «Уважаю то, как Уэстбрук справляется со всеми трудностями и защищает свою семью»

Разыгрывающий выступил со словами поддержки в адрес коллеги из .

«Мы играли против «Лейкерс» несколько дней назад. Я тогда сказал Расселлу, что уважаю то, как он справляется со всеми трудностями по ходу сезона, как он себя ведет и что говорит, как защищает свою семью.

В определенном смысле люди создают вас, чтобы потом сломать. Особенные игроки, те, что творили удивительные вещи в этой лиге, знают, о чем я говорю. Он настоящий профессионал, я горжусь тем, как он себя ведет. Я всегда рядом, если понадоблюсь», – заявил Карри.

Жена Уэстбрука Нина недавно пожаловалась на нападки и оскорбления с разных сторон. Расселл заявил, что постарается пресекать подобные ситуации.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы