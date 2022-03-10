Стефен Карри: «Парни, которые знают, что происходит в лиге, уважают таких игроков, как Расселл Уэстбрук»

Разыгрывающий поддержал ( ), семья которого получает оскорбления и угрозы от болельщиков.

«Пару дней назад, когда мы играли с ними в Лос-Анджелесе, я сказал ему, что уважаю, как он ведет себя на протяжении всего сезона. С точки зрения того, что он говорит и как защищает свою семью.

Когда болельщик переходит черту и начинает нападать на кого-то, переходит на личности, выходя за рамки баскетбола – это бред. Мы все здесь ради баскетбола. Парни, которые знают, что происходит в лиге, уважают таких игроков, как Расс. Я определенно поддерживаю его», – сказал Карри.

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